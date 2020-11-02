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Губернатор Подмосковья выругался в прямом эфире 

ИА Regnum 1 час назад
Губернатор Подмосковья выругался в прямом эфире
Фото: ТАСС
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в грубой форме высказался о проблеме несанкционированных свалок в регионе. Резкое высказывание глава региона позволил себе на онлайн-совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Во время мероприятия Воробьёву доложили о том, что в одном из лесных массивов региона обнаружили несанкционированную свалку. Это обстоятельство, вероятно, разозлило главу региона, который заявил, что ликвидировать их приходится за бюджетные деньги.

«Мы так любим своё Подмосковье, что постоянно это говно разгребаем. Причём за бюджетный счёт», — заявил Воробьёв.

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Политика , Андрей Воробьев , ИА REGNUM , Московская область
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