Губернатор Подмосковья выругался в прямом эфире 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в грубой форме высказался о проблеме несанкционированных свалок в регионе. Резкое высказывание глава региона позволил себе на онлайн-совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия Воробьёву доложили о том, что в одном из лесных массивов региона обнаружили несанкционированную свалку. Это обстоятельство, вероятно, разозлило главу региона, который заявил, что ликвидировать их приходится за бюджетные деньги.