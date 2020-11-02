Путин внес предложение по конкурсу «Большая перемена»

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, вновь попробуют свои силы в конкурсе "Большая перемена" в будущем», — сказал президент России.

Во всероссийском конкурсе принимают участие более миллиона школьников. Его цель заключается в том, чтобы дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

1 ноября состоялась церемония открытия финала конкурса. В дни проведения финала в «Артеке» лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и вузов. В формате форсайт-сессий финалисты «Большой перемены» будут работать над созданием проектов по шести направлениями: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство», а также «Здоровый образ жизни».