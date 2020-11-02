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Памфилова оценила названный в её честь вологодский пень 

News.ru 1 час назад
Памфилова оценила названный в её честь пень
Фото: РИА Новости
Глава Центризбиркома Элла Памфилова оценила новый арт-объект, появившийся в Вологде в выходные дни.
Так, энтузиасты установили на набережной у Соборной горки конструкцию в виде урны для бюллетеней, стоящую на пне с табличкой «Пень имени Эллы Памфиловой».
По словам главы Центризбиркома, она бы не стала инициировать демонтаж арт-объекта.

Прекрасно! Мне очень нравится это народное творчество, я его приветствую. Замечательно! Это наша Россия, — отметила Памфилова, слова которой приводит издание «Подъём».

Тем не менее, как уточняет издание, 2 ноября новый культурный объект Вологды куда-то исчез.
Ранее NEWS.ru писал, что Памфилова назвала неудачной идею организации избирательных участков в отделениях «Почты России». По её словам, для этого существует целый ряд препятствий.
Председатель ЦИК пояснила, что почтовые отделения не приспособлены для голосования, работают по выходным дням.
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Политика , Элла Памфилова , Почта России , Центризбирком России , Вологда , Вологодская Область
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