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МИД РФ неизвестно о подготовке заявленной Киевом встречи в «нормандском формате» 

ТАСС 41 минуту назад
МИД РФ ответил на встречу в «нормандском формате»
Фото: РИА Новости
Москва не располагает информацией о подготовке встречи в "нормандском формате", о которой ранее заявили в Киеве. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, "нормандский формат" разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", — сказал он журналистам.

"Я лично не знаю ни о каких фактах и ни о каких датах", — добавил дипломат.
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Политика , Андрей Руденко , МИД , Киев , Москва
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