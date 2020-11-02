МИД РФ ответил на встречу в «нормандском формате»

Москва не располагает информацией о подготовке встречи в "нормандском формате", о которой ранее заявили в Киеве. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, "нормандский формат" разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", — сказал он журналистам.
"Я лично не знаю ни о каких фактах и ни о каких датах", — добавил дипломат.