МИД РФ ответил на встречу в «нормандском формате»

"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, "нормандский формат" разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", — сказал он журналистам.