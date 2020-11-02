Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В МИД прокомментировали итоги выборов в Грузии
Фото: Reuters
Москва выступает за улучшение отношений с Грузией, будет ориентироваться на практические дела нового руководства страны после прошедших там парламентских выборов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Это внутреннее дело самой Грузии, оценки стоит делать самим грузинским избирателям. Наша позиция в отношении Грузии давно определена: мы выступаем за улучшение отношений с этой страной и будем ориентироваться на те шаги, которые будет предпринимать новое правительство в отношении России", — сказал Руденко.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 изберут по пропорциональным и 30 по мажоритарным спискам. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%, что, по предварительным данным, составляет 61 мандат. Согласно предварительным итоговым данным ЦИК, партия также победила в 14 мажоритарных округах, что в сумме дает ей 75 мандатов. Второй тур в 16 одномандатных округах состоится 21 ноября. Оппозиция Грузии считает нелегитимными опубликованные Центризбиркомом итоги выборов, отказывается от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре мажоритарных выборов. Оппозиционеры требуют назначения внеочередных выборов.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Последние новости
Умер актер Шон Коннери Умер актер Шон Коннери Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Комментарии
Политика , Андрей Руденко , МИД , Центризбирком России , Грузия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Ночные гонки на бетономешалках попали на видео
00:22
Ночные гонки на бетономешалках попали на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга
В мире
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
00:32
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
Общество Происшествия
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
00:11
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение