В МИД прокомментировали итоги выборов в Грузии

"Это внутреннее дело самой Грузии, оценки стоит делать самим грузинским избирателям. Наша позиция в отношении Грузии давно определена: мы выступаем за улучшение отношений с этой страной и будем ориентироваться на те шаги, которые будет предпринимать новое правительство в отношении России", — сказал Руденко.