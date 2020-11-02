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Песков назвал главные приоритеты российских властей 

Аргументы Недели 54 минуты назад
Песков назвал главные приоритеты российских властей
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о приоритетных направлениях российских властей. По его словам, сейчас необходимо восстановить экономику.
Песков отметил, что безусловным приоритетом в России сейчас является минимизация последствий мирового кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции. Также приоритетным направлением в Кремле пресс-секретарь Владимира Путина назвал борьбу с низкими доходами граждан.
Ранее правительство сообщило о завершении работы над планом достижения национальных целей на ближайшее десятилетие.
Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину, что план ориентирован на улучшение жизни граждан.
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Политика , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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