Песков назвал главные приоритеты российских властей 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о приоритетных направлениях российских властей. По его словам, сейчас необходимо восстановить экономику.
Песков отметил, что безусловным приоритетом в России сейчас является минимизация последствий мирового кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции. Также приоритетным направлением в Кремле пресс-секретарь Владимира Путина назвал борьбу с низкими доходами граждан.
Ранее правительство сообщило о завершении работы над планом достижения национальных целей на ближайшее десятилетие.
Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину, что план ориентирован на улучшение жизни граждан.