Песков оценил высказывание муфтия Чечни о французах

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в связи с высказываниями муфтия Чечни о французах заявил, что все должны находиться в рамках законов РФ , а действия, представляющие угрозу для иностранцев в России, равно как и для российских граждан, недопустимы.

Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона , который заявил, что страна не откажется от свободы слова и не будет запрещать карикатуры на пророка Мухаммеда, «атакой на ислам».

Между тем, в минувшую субботу Макрон сообщил о своем бессилии перед авторами карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает телеканал «360». По его словам, к правительству это не имеет отношение, так как карикатуры публиковали независимые СМИ. Французский лидер также пояснил, что его слова о поддержке карикатур были неправильно истолкованы: он не причисляет себя к их сторонникам.