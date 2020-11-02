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Песков прокомментировал высказывание муфтия Чечни о французах 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Песков оценил высказывание муфтия Чечни о французах
Фото: РИА Новости
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в связи с высказываниями муфтия Чечни о французах заявил, что все должны находиться в рамках законов РФ, а действия, представляющие угрозу для иностранцев в России, равно как и для российских граждан, недопустимы.
Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что страна не откажется от свободы слова и не будет запрещать карикатуры на пророка Мухаммеда, «атакой на ислам».
Между тем, в минувшую субботу Макрон сообщил о своем бессилии перед авторами карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает телеканал «360». По его словам, к правительству это не имеет отношение, так как карикатуры публиковали независимые СМИ. Французский лидер также пояснил, что его слова о поддержке карикатур были неправильно истолкованы: он не причисляет себя к их сторонникам.
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Политика , Дмитрий Песков , Эммануэль Макрон
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