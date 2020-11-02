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Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой 

РИА Новости и ещё 18 3 часа назад
Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств в регионах
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах.

"Последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

"Правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам", — уточнил он, отметив, что речь идет о наиболее востребованных лекарствах.
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Политика , Михаил Мишустин
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