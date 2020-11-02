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Президент Путин по-новому отметит День народного единства 

Ura.Ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин не будет проводить традиционный торжественный прием в Кремле в День народного единства (4 ноября). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщил URA.RU, что пришлось выбрать другой формат празднования из-за угрозы коронавируса.

«В этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для массовых мероприятий. При этом ряд других мероприятий в рамках Дня народного единства запланирован и сейчас готовится», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.

День народного единства отмечается с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ранее Путин проводил 4 ноября торжественные приемы, на которых вручал госнаграды. К примеру, в 2019 году Путин вручил главе центра исследований межнациональных отношений Института социологии Леокадии Дробижевой президентскую премию за вклад в укрепление единства российской нации.
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Политика , Видео , Дмитрий Пожарский , Кузьма Минин , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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