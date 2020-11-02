«В этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для массовых мероприятий. При этом ряд других мероприятий в рамках Дня народного единства запланирован и сейчас готовится», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.