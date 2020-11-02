Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Кремль отменил торжественный прием по случаю Дня народного единства 

Вечерняя Москва 1 час назад
Кремль отменил торжественный прием
Фото: РИА Новости
В День народного единства (4 ноября) в Кремле не будет проводиться торжественный прием. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, 2 ноября.
Это событие, как и прочие массовые мероприятия, отменяются в связи с обострением ситуации с коронавирусом в РФ и в мире.

— Тем не менее, ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится, — приводит РИА Новости уточнение Пескова.

Ранее сообщалось, что московский Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 4 ноября.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Вечерняя Москва: последние новости
«Байден не поможет»: Пушков объяснил, почему США уже не вернут былую мощь «Байден не поможет»: Пушков объяснил, почему США уже не вернут былую мощь Москва допустила передачу Азербайджану семи занятых Арменией районов Москва допустила передачу Азербайджану семи занятых Арменией районов Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году
Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
00:32
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
Общество Происшествия
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
00:11
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение