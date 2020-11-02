Кремль отменил торжественный прием

В День народного единства (4 ноября) в Кремле не будет проводиться торжественный прием. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, 2 ноября.

Это событие, как и прочие массовые мероприятия, отменяются в связи с обострением ситуации с коронавирусом в РФ и в мире.

— Тем не менее, ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится, — приводит РИА Новости уточнение Пескова.