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В Кремле закрыли тему дискуссии между Кадровым и Жириновским 

Газета.Ru 1 час назад
Кремль закрыл спор между Кадровым и Жириновским
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфликт между главой партии ЛДПР Владимиром Жириновским и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, возникшим после слов первого о том, что губернаторам стоит воздерживаться от высказываний по вопросам международной политики.

"Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Жириновский в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил мнение, что главы субъектов должны быть лишены права высказываться по вопросам международной политики. Такое заявление было сделано на фоне произошедших терактов во Франции и отношении французского лидера Эммануэля Макрона к мусульманам в республике. Глава Чечни, в свою очередь, потребовал извинений от Жириновского. Он отметил, что лидер ЛДПР занимается пиаром на теме религии и культуры, попутно растрачивая деньги, заработанные от "продажи мандатов".
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Комментарии 1
Политика , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Эммануэль Макрон , ЛДПР , Эхо Москвы
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