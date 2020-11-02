Кремль закрыл спор между Кадровым и Жириновским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфликт между главой партии ЛДПР Владимиром Жириновским и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, возникшим после слов первого о том, что губернаторам стоит воздерживаться от высказываний по вопросам международной политики.
"Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Жириновский в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил мнение, что главы субъектов должны быть лишены права высказываться по вопросам международной политики. Такое заявление было сделано на фоне произошедших терактов во Франции и отношении французского лидера Эммануэля Макрона к мусульманам в республике. Глава Чечни, в свою очередь, потребовал извинений от Жириновского. Он отметил, что лидер ЛДПР занимается пиаром на теме религии и культуры, попутно растрачивая деньги, заработанные от "продажи мандатов".