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Глава Крыма: новых запасов воды вокруг Симферополя нет 

РИА Недвижимость 1 час назад
Глава Крыма сделал заявление о запасах воды
Фото: РИА Новости
Данные о дополнительных больших запасах воды в окрестности Симферополя не подтвердились, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Дополнительных источников вокруг Симферополя нет. Было много рассказов, что какие-то миллионы кубометров, но когда доходит до дела, покажите, где, оказывается, что все совсем не так, поэтому выбранный нами путь единственно правильный. Мы будем в дальнейшем по нему двигаться", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.
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Комментарии
Политика , Сергей Аксенов , Алушта , Республика Крым , Симферополь
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