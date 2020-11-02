Глава Крыма сделал заявление о запасах воды

"Дополнительных источников вокруг Симферополя нет. Было много рассказов, что какие-то миллионы кубометров, но когда доходит до дела, покажите, где, оказывается, что все совсем не так, поэтому выбранный нами путь единственно правильный. Мы будем в дальнейшем по нему двигаться", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.