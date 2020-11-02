Матвиенко поддержала предложение Китая по пандемии

Она отметила, что Россия и КНР «своевременно протянули друг другу руку помощи» в ходе пандемии коронавируса (в частности, в течении этого года произошел обмен гуманитарными грузами). Валентина Матвиенко отметила, что Россия первой зарегистрировала уже две вакцины от коронавируса, в Китае также активно над этим работают.

«Тема становится одной из основных в глобальной повестке. Хотела бы поддержать инициативу китайских коллег о необходимости укрепления международной законодательной основы по противодействию вызовам в сфере здравоохранения и оказанию поддержки ВОЗ в борьбе с пандемией», — заявила она.

По словам спикера, нынешний кризис, обусловленный пандемией, мог бы сплотить членов международного сообщества.

«Но мы столкнулись с противоположной тенденцией — ситуация в мире становится очень и очень тревожной. Отмечу, что наша страна прилагает все усилия, чтобы вернуть мир к позитивной повестке», — подчеркнула она.

Валентина Матвиенко считает очевидным, что многие процессы в мире нуждаются в обновлении переосмыслению.

«И здесь роль РФ и Китая как членов Совбеза ООН огромна. Нужно способствовать укреплению взаимного доверия и уважения — добиться этого можно только через укрепление взаимных интересов и механизмов многосторонней дипломатии, повышению роли ООН и её системообразующей роли в международных отношениях», — отметила она.

В 2022 году по инициативе России, разработанной Советом Федерации и лично Валентиной Матвиенко, в нашей стране состоится Всемирная конференций по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Спикер палаты регионов пригласила китайских коллег принять участие в конференции и начать совместное обсуждение вопросов, которые предстоит на ней обсудить.