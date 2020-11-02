Аксенов ответил на жалобы крымчан

Отопление во всех регионах Крыма должно быть включено полностью до конца дня 3 ноября. Такое поручение всем коммунальным службам и ответственному министерству дал глава республики Сергей Аксенов

"Завтра до конца дня отопление во всех регионах Республики Крым должно быть на 100% включено, включая жилой фонд, социальные объекты и так далее. На четверг прошлой недели у нас было из более чем 960 котельных 573 включено. Соответственно завтра мы должны этот процесс закончить: температура на улице не позволяет комфортно себя чувствовать дома", — отметил глава региона.

Министр ЖКХ Дмитрий Черняев в ответ на поручение главы заверил, что на текущий момент число запущенных котельных уже увеличилось до 700.

"Все муниципалитеты подают тепло на объекты социальной сферы, в МКД также тепло пошло, и города, которые запускались в выходные и сегодня еще до конца завтрашнего дня по вашему поручению закончат запуск", — пообещал Черняев.

Вместе с тем в Единую дежурную диспетчерскую службу только Симферополя уже поступило 147 обращений по вопросам теплоснабжения, жители столицы Крыма начали сообщать об отсутствии тепла в квартирах. Об этом на совещании по вопросам водоснабжения сообщила глава администрации города Елена Проценко.

"Главная причина отсутствия тепла — необходимость развоздушивания систем отопления. Этим вопросом занимаются как управляющие компании, так и наш департамент городского хозяйства", — пояснила чиновница.