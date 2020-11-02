Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств на фоне эпидемии коронавируса, пишет РИА "Новости". "В последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима", — сказал Мишустин. В России коронавирусом заразились 1 655 038, выздоровели 1 236 033, погибли 28 473 человека. По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств
Фото: РИА Новости
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Читайте также