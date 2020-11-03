Если бы Путин не дал Эрдогану «зеленый свет» в Сирии , тот не добился бы ни одной из своих целей, пишет автор. Однако в последнее время турецкий лидер действует весьма опрометчиво, испытывая терпение Москвы . Президент России сделал своему турецкому коллеге последнее предупреждение. Остановит ли это Турцию

США продолжают проводить пропагандистскую кампанию против России , используя ситуацию в Белоруссии Киргизии , а также войну в Нагорном Карабахе, что негативно сказывается на внутренней безопасности и национальной экономике страны. В сложившейся ситуации президент России Владимир Путин вынужден быть более твердым и решительным по отношению к «другу и союзнику» Реджепу Тайипу Эрдогану. В минувший вторник между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор, в ходе которого Путин выразил озабоченность в связи с поступающей информацией об участии боевиков с Ближнего Востока в нагорно-карабахском конфликте.

Под «Ближним Востоком» российский лидер имел в виду не только Сирию. Недавно появились слухи о переброске сирийских и несирийских наемников из Ливии и других регионов в Азербайджан Тегеран также выразил обеспокоенность присутствием представителей террористических группировок в районе Нагорного Карабаха после того, как некоторые высокопоставленные турецкие чиновники начали подстрекать к военным действиям азербайджанцев в Иране , взывая к их тюркскому происхождению.

Слова Путина о событиях в Сирии приобретают дополнительное значение, учитывая их своевременность. Российский лидер высказался после того, как всплыла информация о том, что Эрдоган оказывал давление на Фаиза ас-Сараджа и поддерживающие его вооруженные группировки, чтобы свести на нет американо-немецкие инициативы по окончательному установлению режима прекращения боевых действий, что означало бы вывод из Ливии турецких сил, экспертов и сирийских наемников, лояльных Анкаре

Также сообщалось, что Анкара оказывает давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева , чтобы тот не соглашался на урегулирование нагорнокарабахского конфликта при посредничестве России, США или Ирана без участия Турции, как это имеет место в Сирии и Ливии.

По словам российских СМИ, Путин потерял терпение после того, как окончательно убедился в том, что Эрдоган не выполнит ни одного из своих обещаний. Напомним, что ранее Россия и Турция пришли к соглашению 17 сентября 2018 года в Сочи и 5 марта 2020 года в Москве. За прошедший период Эрдоган успешно противостоял давлению России, усилил турецкое военное присутствие в Идлибе, не позволил сирийской армии приблизиться к позициям турецких сил и увеличил военную помощь всем военизированным группировкам в регионе.

Он также использовал турецкое военное присутствие, поддерживаемое десятками тысяч сирийских и иностранных боевиков, в Идлибе и на западном берегу Евфрата, чтобы убедить Путина позволить ему проникнуть на восточный берег Евфрата. Эрдоган неоднократно говорил, что турки уйдут из Сирии только после окончательного урегулирования сирийского кризиса и при условии, что сирийский народ попросит его об этом.

В среду, 28 октября, президент Турции выступил перед парламентской фракцией правящей « Партии справедливости и развития ». Он осудил российские авиаудары по учебному лагерю «Файлак аш-Шам», сказав: «Нападение России на учебный центр сил Сирийской национальной армии в районе Идлиба указывает на нежелание прочного мира и спокойствия в регионе».

В течение следующих нескольких дней станет известно об изменениях в российско-турецких отношениях, которые, похоже, изменили траекторию после российских авиаударов по учебному лагерю «Файлак аш-Шам». Турция мобилизовала дополнительные силы, чтобы использовать их в регионе, в то время как Россия пытается заставить Эрдогана как можно скорее эвакуировать три турецких наблюдательных пункта в районе Идлиба, осажденных сирийской армией.

Эрдоган начал противостоять российскому давлению после того, как он подвергся резкой критике со стороны вооруженных группировок, которые обвинили его в «предательстве и отказе от своего дела» после ликвидации наблюдательного пункта, расположенного близ сирийского города Мурек. Напомним, что это привело к столкновениям между протурецкими фракциями.

Турецкий лидер не смирится с таким положением дел, так как некоторые могут счесть это началом его поражения в Сирии. Кроме того, нельзя забывать о давлении со стороны России. Она хочет урегулировать ситуацию в Идлибе и обеспечить будущее российско-турецких отношений, новый виток которых начался 27 июня 2016 года. Тогда Эрдоган извинился перед Путиным за уничтожение российского самолета Су-24. Данный инцидент произошел 24 ноября 2015 года, то есть спустя два месяца после ввода российских войск в Сирию.

Существует возможность новой военной конфронтации между двумя сторонами в Сирии после того, как стало ясно, что Путина больше не устраивает политика Эрдогана на Кавказе. Нестабильность в Кавказском регионе представляет большую угрозу для России, так как она граничит со многими мусульманским республиками, включая Азербайджан. В недавнем телефонном разговоре Путин сказал: «Турция перебрасывает туда боевиков с Ближнего Востока. В их число могут входить чеченцы и уйгуры, которые сейчас воюют в Сирии».

Путин может вступить в военную конфронтацию в случае, если Эрдоган продолжит занимать нынешнюю позицию, отвергая требования российской стороны в Ливии и Сирии, и, что наиболее важно, на Кавказе. Кроме того, приближаются американские выборы со всеми их сюрпризами, ожидающими президента Турции. Он должен разработать новую региональную и международную стратегию, чтобы противостоять российскому и европейскому давлению, и в частности, напряженности в отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном , которого поддерживают многие европейские страны, включая Германию. Немцы не скрывают раздражения по поводу попыток Эрдогана заблокировать американо-немецкую инициативу в Ливии. Таким образом, Эрдоган может вернуться в объятия американцев, чтобы противостоять всем нападкам, к которым он, кажется, безразличен, поскольку считает, что у него больше козырей, чем у России — давнего и традиционного врага Османской империи и Турецкой Республики. После разговора с российским лидером Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать действовать в соответствии со своим собственным видением и повесткой дня, независимо от того, что говорят и делают другие.

Этим объясняется информационная атака в адрес России и Ирана, которых турки обвинили в поддержке армян. Время от времени Эрдоган говорит, что Россия и Иран выступают против Азербайджана и Турции, пытаясь тем самым вызвать подъем турецкого, османского и религиозного духа среди тюркского народа.

Эрдоган делает попытки мобилизовать мусульманское население. Он занял жесткую позицию в отношении президента Франции Эммануэля Макрона, который враждебно относится к исламу и пророку Мухаммеду. Турецкий лидер имел подобную поддержку в первые годы «арабской весны», когда он объявил себя защитником мусульман от «шиитского» Ирана и «нечестивой» России. В то время христианский Запад поддерживал его, но сейчас он является его заклятым врагом.

Европа не скрывает озабоченности в отношении Эрдогана и рассматривает его заявления как подстрекательство к совершению противоправных действий не только в Европе, но и в других странах, включая Россию, где проживает около 25 миллионов мусульман тюркского происхождения. Все они, так или иначе, находятся под пристальным вниманием Анкары. Здесь необходимо напомнить, что Эрдоган поддерживает мусульманское меньшинство в Крыму, который вновь перешел под контроль России. Он не только неоднократно говорил о непризнании Крыма российским, но и развивал военно-стратегические отношения с Украиной.

Несомненно, такая позиция беспокоит Москву. Она готова к началу нового этапа в российско-турецких отношениях, если турки продолжат отстаивать позицию, ставящую под угрозу отношения Путина и президента Сирии Башара Асада . Кстати говоря, сирийский лидер теряет терпение в отношении Турции, которая «была и остается причиной всех проблем Сирии».

Прокремлевские эксперты ожидают, что Путин ждет подходящей возможности сделать «что-то реальное» в ответ на действия турок в Сирии, которая стала ареной сближения Турции и России с 2016 года. Эрдоган использовал ее в качестве отправной точки для всех своих политических, исторических, стратегических и идеологических проектов. Если бы Путин не дал ему «зеленый свет», то он не добился бы ни одной из своих целей.

Эксперты делают ставку на то, что Путин в любой момент может зажечь «красный свет» Эрдогану. Последнее предупреждение было, когда российские самолеты разбомбили учебный лагерь «Файлак аш-Шам», где погибло 80 боевиков. И подобные авиаудары повторятся еще неоднократно, прежде чем терпение Путина окончательно иссякнет. Российский лидер убежден, что Эрдоган находится в затруднительном положении, поэтому он предпринимает попытки помешать окончательному урегулированию сирийского кризиса. Эрдоган до сих пор считает, что он сильнее всех, иначе бы он не правил Турцией 18 лет. Само собой разумеется, что у него есть враги за границей, но он избавился от них дома после того, как ему удалось изменить политическую систему. После неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года Эрдоган взял под контроль все государственные институты и аппарат и стал абсолютным правителем страны. А турецкие СМИ пишут, что его боится весь мир!