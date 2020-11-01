Эксперт раскрыл, что ждет Россию в случае победы Байдена 

«Победа Байдена приведет к глобальным изменениям в российском истеблишменте. Часть элит обретет силу, потому что наш бизнес завязан на Америке», — рассказал Гращенков.

По его словам, Байден может закончить экономическую войну с КНР, что приведет к увеличению добычи нефти в РФ. Еще один прогноз Гращенкова: Байден завершит холодную войну с Россией и снизит соперничество стран.

При этом он может прибегнуть к дополнительным санкциям против семей российских бизнесменов.

Гращенков считает, что у Байдена больше шансов победить на выборах, но Трамп призывает голосовать «не за него, а против Байдена». По этой причине нельзя исключать победу действующего президента.