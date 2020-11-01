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Эксперт раскрыл, что ждет Россию в случае победы Байдена 

Майк Габриелян 50 минут назад
Эксперт раскрыл, что ждет Россию в случае победы Байдена
Фото: Reuters
Если Джо Байден станет президентом США, в России вырастет добыча нефти, но отечественную политическую элиту ждут глобальные перемены. Так считает политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, передает URA.RU.

«Победа Байдена приведет к глобальным изменениям в российском истеблишменте. Часть элит обретет силу, потому что наш бизнес завязан на Америке», — рассказал Гращенков.

По его словам, Байден может закончить экономическую войну с КНР, что приведет к увеличению добычи нефти в РФ. Еще один прогноз Гращенкова: Байден завершит холодную войну с Россией и снизит соперничество стран.
При этом он может прибегнуть к дополнительным санкциям против семей российских бизнесменов.
Гращенков считает, что у Байдена больше шансов победить на выборах, но Трамп призывает голосовать «не за него, а против Байдена». По этой причине нельзя исключать победу действующего президента.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Байден оказался в эпицентре секс-скандала.
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Политика , Джозеф Байден , Илья Гращенков , РИА Ura.ru
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