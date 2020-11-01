Путин посетит Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин во вторник, 3 ноября, посетит Санкт-Петербург, где примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин". Это подтвердил ТАСС в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли на вторник поездка президента РФ в Петербург и участие в церемонии на ледоколе.
Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что дизель-электрический ледокол, названный в честь Виктора Черномырдина, будет сдан в Санкт-Петербурге 3 ноября, в годовщину смерти экс-премьера.
Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строился по заказу "Росморпорта" с декабря 2012 года на "Адмиралтейских верфях". "Виктор Черномырдин" станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.