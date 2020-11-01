Путин посетит Санкт-Петербург

Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли на вторник поездка президента РФ в Петербург и участие в церемонии на ледоколе.

Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строился по заказу "Росморпорта" с декабря 2012 года на "Адмиралтейских верфях" . "Виктор Черномырдин" станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути.