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Бывшего главу Волгоградской области Максюту похоронят в четверг

Вечерняя Москваиещё 4
21 час назад
Похороны бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты пройдут в Волгограде 5 ноября, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Названа дата похорон Максюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в администрации области РИА Новости сообщили, что в воскресенье стало известно о смерти экс-главы региона Максюты, который скончался в московской больнице, где лечился от коронавируса.
"Николая Кирилловича похоронят в Волгограде 5 ноября", - сообщили в администрации.
Максюта возглавлял регион с 1996 по 2009 годы, затем четыре года являлся членом Совета Федерации РФ. Ему было 73 года.
Политика,Николай Максюта,Совет Федерации,РИА Новости,Волгоградская Область,
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