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Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации 

ТАСС 37 минут назад
Путин меняет порядок формирования Совфеда
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации, который в том числе предусматривает право главы государства назначить пожизненных сенаторов, а также вводит порядок приобретения данного статуса экс-президентами России. Соответствующая информация размещена в субботу в думской электронной базе.

"Сегодня в Государственную думу президентом внесен очередной пакет законопроектов в целях реализации обновленных положений конституции", — председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, "разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС РФ".
Согласно сообщению пресс-службы комитета по госстроительству, в состав Совфеда помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и "не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно".
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Политика , Павел Крашенинников , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы
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