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Экс-президент РФ сможет стать сенатором в течение 3 месяцев после ухода с поста 

ТАСС и ещё 2 28 минут назад
Стало известно, как экс-президент может стать сенатором
Фото: РИА Новости
Бывший президент РФ может претендовать на пост пожизненного сенатора в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий главы государства. Как говорится в сообщении пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, это предусмотрено законопроектом о порядке формирования Совета Федерации, внесенным в субботу президентом РФ Владимиром Путиным.

"Уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента", — говорится в сообщении. "При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу", — уточнили в комитете.

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Комментарии 24
Политика , Владимир Путин , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы
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