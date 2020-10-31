В РФ ответили заявившему претензии на Крым Эрдогану

Российский историк раскритиковал президента Эрдогана за популистские заявления о принадлежности Крыма Турции . Гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал выступление турецкого лидера несерьезным и нелепым, передаёт РИА Новости Крым.

«Наличие определенного населения и определенных топонимов говорит в большей степени об истории, чем о сегодняшнем дне. И строить на каких-то топонимических основаниях попытки пересмотреть существующий статус-кво – это достаточно нелепо. Серьезные политики эти не занимаются» - сказал Мальгин.

Эксперт напомнил, что турки претендуют на территории Мосула и Киркука в Ираке, которые считают своими. Но говорить о претензиях Анкары на Крым в рамках неоосманской идеологии не приходится.

«Конечно, это может иметь место в дальнейшем, но сегодня мы обсуждаем достаточно туманные перспективы и возможности», – сказал Мальгин.

Историк напомнил, что в соответствии с «Актом о мире, торговле и границах обоих государств» (28 декабря 1783 года) и Ясским мирным договором (29 декабря 1791 года) Османская империя признала Крым частью России. Затем Турция не предпринимала серьезных попыток отвоевать полуостров, за исключением участия в Крымской войне.

Мальгин подчеркнул, что расцвет, развитие мира и спокойствие Крыма связаны с пребыванием в составе России.

«Подлинный мир и спокойствие на берега Черного моря принесла именно Россия. И для других империй, которые владели Крымом, полуостров был периферией, "задним крыльцом", для России Крым стал фасадом ее господства и управления. Попадание в российскую орбиту было новым качеством для этой территории», – сказал историк.