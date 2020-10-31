Пособия и бизнес по-новому: как изменится жизнь в РФ

В ноябре вступают в силу новые законы и правила. Они касаются как социальной сферы, так и бизнеса.

С 1 ноября для оформления пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет не надо будет предоставлять сведения об алиментах. Госорган, отвечающий за выдачу пособий, должен будет сам запросить необходимую информацию. Пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума получают с 1 января 2020 года семьи с низким доходом.

С 7 ноября возобновляется «коронавирусное» правило, по которому автоматически продлеваются ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет семьям, в которых среднедушевой доход не больше двух прожиточных минимумов. Эта норма действовала в России с 1 апреля по 1 октября.

С начала месяца предприниматели получат право использовать экспериментальный правовой режим, при котором можно будет частично или полностью избежать процедуру получения обычных разрешений. Таким образом государство будет поощрять разработчиков тестировать принципиально новые продукты и услуги, которые сложно оценить в действующих нормативных рамках.

Также с 1 ноября крупные торговые сайты-агрегаторы, показавшие в прошлом году выручку более 40 млн руб. и ведущие с потребителями наличный расчет, будут обязаны принимать для оплаты карту «Мир». Предполагается, что это затруднит торговлю контрафактной и нелегальной продукцией.