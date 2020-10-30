Курганский губернатор встретился с военными медиками

Военные медики поделятся с курганскими коллегами опытм работы в сложных ситуациях и борьбе с COVID-19, а также сами будут лечить пациентов.

Старший группы прикомандирования Алексей Сигидаев поделился впечатлениями от меучреждений Кургана и планами: «Мои предложения – медицинскую помощь оказывать по мере возможности учреждениям, которые мы согласуем, а организационно-консультативную помощь объединить. У нас есть главные специалисты в группе прикомандирования, с кем мы можем выезжать и координировать работу. Есть главный инфекционист, главный анестезиолог, лаборант и я, как организатор».