Курганский губернатор встретился с военными медиками

С просьбой о выделении поддержки в связи с ухудшением эпидемической ситуации в правительство России
губернатор обратился лично. Помимо врачей, которые прибыли по приказу министра обороны, в Курганскую область Минздравом
направлены медицинские специалисты из других регионов. Они также будут оказывать как практическую, так и организационно-методическую помощь. Вадим Шумков отметил, что поддержка, которую оказывают Курганской области Минобороны и Минздрав в сложившейся эпидемической ситуации очень важна и позволит стабилизировать обстановку вместе с мерами, которые руководством области уже приняты. С начала года более чем в 10 раз увеличено число коек для больных коронавирусом. На станции скорой помощи поступило 60 новых автомобилей, закупается оборудование для диагностики, в том числе КТ и рентгены, лаборатории, приобретаются дополнительные кислородные концентраторы, идет работа по обеспечению медучреждений дополнительными стационарными системами подачи кислорода. Кроме того, особое внимание в регионе уделяют профилактическим мероприятиям, позволяющим снизить риск заражения: регулярно проводятся проверки объектов торговли, транспорта и жилого фонда. Ограничено проведение массовых мероприятий.