Губернатор Сахалина привился от коронавируса 

"Действительно, я поучаствовал в испытаниях препарата "Спутник V" — отечественной вакцины от коронавируса. Мне предложили сделать прививку в июле, и я согласился", — рассказал Лимаренко.

По словам губернатора, спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в его случае испытания прошли успешно, сформировался иммунитет. "Для меня результат также очевиден: вакцина действительно работает", — подытожил глава региона.

По информации заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука, в регионе привиться от коронавируса смогут 100 тысяч человек, ожидается, что массовая добровольная вакцинация населения начнется в декабре этого года.

По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на пятницу в регионе лечение от коронавируса проходят 2343 человека, 5371 пациент уже выписан. Зафиксирован единственный летальный случай от коронавируса.