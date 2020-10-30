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Губернатор Сахалина привился от коронавируса 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Губернатор Сахалина привился от коронавируса
Фото: РИА Новости
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", об этом он сообщил на своей странице вInstagramв пятницу.

"Действительно, я поучаствовал в испытаниях препарата "Спутник V" — отечественной вакцины от коронавируса. Мне предложили сделать прививку в июле, и я согласился", — рассказал Лимаренко.

По словам губернатора, спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в его случае испытания прошли успешно, сформировался иммунитет. "Для меня результат также очевиден: вакцина действительно работает", — подытожил глава региона.
По информации заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука, в регионе привиться от коронавируса смогут 100 тысяч человек, ожидается, что массовая добровольная вакцинация населения начнется в декабре этого года.
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на пятницу в регионе лечение от коронавируса проходят 2343 человека, 5371 пациент уже выписан. Зафиксирован единственный летальный случай от коронавируса.
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Политика , Валерий Лимаренко , Московская область , Сахалинская Область
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