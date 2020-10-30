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Появилось видео заявления МИД РФ и проблеме РСМД 

Вадим Дроздов 52 минуты назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел российской Федерации Мария Захарова сделала заявление о проблеме договора о ракетах средней и малой дальности. Захарова заявила, что представители НАТО не хотят решать сложившуюся проблему.
"Хотелось бы обратить внимание на то, насколько поспешно некоторые европейские члены НАТО, даже не вникая в суть российских предложений, отвергли их. Такую позицию европейцев сложно рассматривать иначе, чем свидетельство нежелания заниматься совместным поиском взаимоприемлемого урегулирования", — высказала позицию России Захарова.
26 сентября на сайте президента РФ Владимира Путина было опубликовано предложение с конкретными шагами по урегулирования вопроса ДРСМД.
Политика , Видео , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , НАТО
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