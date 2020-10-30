Появилось видео заявления МИД РФ и проблеме РСМД 

"Хотелось бы обратить внимание на то, насколько поспешно некоторые европейские члены НАТО, даже не вникая в суть российских предложений, отвергли их. Такую позицию европейцев сложно рассматривать иначе, чем свидетельство нежелания заниматься совместным поиском взаимоприемлемого урегулирования", — высказала позицию России Захарова.

26 сентября на сайте президента РФ Владимира Путина было опубликовано предложение с конкретными шагами по урегулирования вопроса ДРСМД.