Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Захарова назвала заявления Орбана извращающими правду 

Российская Газета 2 часа назад
Захарова назвала заявления Орбана извращающими правду
Фото: РИА Новости
Называя будапештский монумент, посвященный красноармейцам, памятником советской оккупации, премьер-министр Венгрии "грубо извращает" историческую правду о Второй мировой войне. Так прокомментировала заявления Виктора Орбана официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные высказывания грубо извращают историческую правду и события Второй мировой войны, итоги которой закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского трибунала", — приводит заявление дипломата сайт российского МИД.

Захарова напомнила, что Венгрия, будучи ближайшим союзником Адольфа Гитлера, приняла "активное участие в разделе Чехословакии и гитлеровской агрессии против Югославии", а также она "инициативно присоединилась" к нападению фашистской Германии на СССР. Уже затем хортисты совершили многочисленные преступления против мирного населения оккупированных советских территорий.
Захарова подчеркнула, что именно Красная армия принесли мир и свободу европейским народам ценой многочисленных жертв. "Будем и впредь решительно противодействовать подобным фальсификациям", — заявила она.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Российская Газета: последние новости
Путин о Карабахе: Здесь нет простых решений, узел сложно завязан Путин о Карабахе: Здесь нет простых решений, узел сложно завязан В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам" В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам" Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам
Комментарии
Политика , Мария Захарова , Виктор Орбан , МИД , Венгрия , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Москва поставила крест на Зеленском
Москва поставила крест на Зеленском
Мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Познер: «У меня с Навальным был странный разговор»
Познер: «У меня с Навальным был странный разговор»
Видео
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
00:45
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
Происшествия
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение