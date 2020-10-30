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Захарова назвала «чушью» заявления о вмешательстве РФ в выборы США 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
«Черный юмор»: МИД ответил на обвинения США
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что заявления о "российском вмешательстве" в президентские выборы США — "чушь". Дипломат считает, что вопрос о вмешательстве России в эти выборы "в большей степени" относится к разряду "черного юмора".

"Серьезно размышлять на эти темы должны ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями. Вот именно эти специалисты не только могут, но и должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью, которая называется "российское вмешательство" и всем, что с этим связано", — сказала Захарова.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Австрия , Вена , Москва , США
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