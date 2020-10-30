«Черный юмор»: МИД ответил на обвинения США

"Серьезно размышлять на эти темы должны ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями. Вот именно эти специалисты не только могут, но и должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью, которая называется "российское вмешательство" и всем, что с этим связано", — сказала Захарова.