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Захарова припомнила Макфолу слова о «дикой» России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Захарова припомнила Макфолу слова о «дикой» России
Фото: РИА Новости
После нападения на российских журналистов в Филадельфии возникает вопрос к бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу о его заявлении про «дикую» Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«После этой истории у меня, честно говоря, возник вопрос к бывшему послу [Барака] Обамы в России, господину [Майклу] Макфолу: вы какую страну дикой назвали? Понимаю, видимо, это останется без конкретного ответа, или ответ будет дан в соответствующем стиле… Просто вы хорошо научились десятилетиями скрывать проблемы в вашей стране и обвинять во всем другие страны», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Ранее корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили заявил, что на съемочную группу напали в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга, но полиция почти ничем не помогла.
Москва возмутилась бездействием правоохранительных органов США после нападения на журналистов Первого канала и потребовала тщательного расследования инцидента.
В 2012 году в Сети появилась видеозапись, на которой посол США, недовольный излишним вниманием к своей персоне со стороны журналистов, назвал Россию дикой. Позднее Макфол заявил, что не хотел употреблять в отношении России слово «дикая». По его словам, ошибка произошла из-за трудностей с русским языком.
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Политика , Майкл Макфол , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Москва , США
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