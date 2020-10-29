Захарова припомнила Макфолу слова о «дикой» России 

«После этой истории у меня, честно говоря, возник вопрос к бывшему послу [Барака] Обамы в России, господину [Майклу] Макфолу: вы какую страну дикой назвали? Понимаю, видимо, это останется без конкретного ответа, или ответ будет дан в соответствующем стиле… Просто вы хорошо научились десятилетиями скрывать проблемы в вашей стране и обвинять во всем другие страны», — цитирует Захарову РИА «Новости».