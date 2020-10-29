Путин назвал ошибку СССР в начале конфликта в Карабахе 

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Президент России Владимир Путин заявил, что руководство СССР не приняло достаточных мер для обеспечения безопасности людей в самом начале карабахского конфликта. Об этом он сказал в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитал" Россия зовет".

Он отметил, что конфликт начался с этнических столкновений еще во времена Советского Союза.

По словам президента, тогдашние власти СССР не попытались обезопасить граждан, в результате чего армянский народ взялся за оружие и защитил себя самостоятельно.

Путин подчеркнул, что позиция России по поводу конфликта в Нагорном Карабахе абсолютно открыта: Москва рассматривает вариант передачи Азербайджану "пяти и еще двух" занятых Арменией районов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.