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Путин назвал ошибку СССР в начале конфликта в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Путин назвал ошибку СССР в начале конфликта в Карабахе
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что руководство СССР не приняло достаточных мер для обеспечения безопасности людей в самом начале карабахского конфликта. Об этом он сказал в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет".
Он отметил, что конфликт начался с этнических столкновений еще во времена Советского Союза.
По словам президента, тогдашние власти СССР не попытались обезопасить граждан, в результате чего армянский народ взялся за оружие и защитил себя самостоятельно.
Путин подчеркнул, что позиция России по поводу конфликта в Нагорном Карабахе абсолютно открыта: Москва рассматривает вариант передачи Азербайджану "пяти и еще двух" занятых Арменией районов.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии 3
Политика , Владимир Путин , Министерство обороны , ВТБ Капитал , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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