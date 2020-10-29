МИД обратился к россиянам с просьбой

МИД РФ просит россиян тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Вновь обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков", — сказала Захарова на брифинге в четверг.
По словам представителя МИД, обстановка на туристических направлениях остается "весьма нестабильной".
"Это может в любой момент принять и более драматический оборот, она может в любой момент ухудшиться, что сейчас мы уже наблюдаем в некоторых регионах мира", — отметила Захарова.
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