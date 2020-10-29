«Мусульманские войны»: Пушков о теракте во Франции 

Пушков отметил, что мэр Ниццы назвал произошедшее «исламским фашизмом». По мнению сенатора, такая формулировка отражает негодование и возмущение французов в связи с последними событиями в стране. При этом она вызовет отторжение у мусульман Франции, равно как и у представителей всего мусульманского мира. Это приведет к «углублению водораздела» между двумя Франциями, предупредил Пушков.

«Когда-то, лет 20 назад американский политолог Сэмюэл Хантингтон, автор теории "конфликта цивилизаций", объявил о начале "эпохи мусульманских войн", имея ввиду внешние для США и Запада войны. С тех пор "мусульманские войны" в виде терактов переместились вовнутрь западных обществ», — констатировал политик.

Как сообщал «Рамблер», утром во французской Ницце 25-летний уроженец Туниса напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в центре города. Он практически обезглавил двоих человек внутри базилики Нотр-Дам, еще одну женщину он смертельно ранил при попытке скрыться. Позже в тот же день произошло еще несколько попыток вооруженных нападений: в Авиньоне, Лионе, а также у посольства Франции в саудовской Джидде.