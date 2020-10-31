Губернатор Еврейской АО заболел коронавирусом 

Еще один глава российского региона подтвердил, что он заразился новой коронавирусной инфекцией. О болезни сообщил глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
По информации РБК, руководитель дальневосточного региона ближайшие две недели будет исполнять свои обязанности удаленно. «Если кто-нибудь ещё думает, что коронавирус — шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь», — цитирует Гольдштейна ИА EAOMedia.ru.
«Берегите себя и своих близких! Особенно людей пожилого возраста! Соблюдайте масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно», — призвал губернатор жителей региона.