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Губернатор Еврейской АО заболел коронавирусом 

Профиль и ещё 6 6 минут назад
Губернатор Еврейской АО заболел коронавирусом
Фото: ©mos.ru
Еще один глава российского региона подтвердил, что он заразился новой коронавирусной инфекцией. О болезни сообщил глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
По информации РБК, руководитель дальневосточного региона ближайшие две недели будет исполнять свои обязанности удаленно. «Если кто-нибудь ещё думает, что коронавирус — шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь», — цитирует Гольдштейна ИА EAOMedia.ru.

«Берегите себя и своих близких! Особенно людей пожилого возраста! Соблюдайте масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно», — призвал губернатор жителей региона.

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Политика , Ростислав Гольдштейн , Eaomedia.ru , Еврейская Автономная Область
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