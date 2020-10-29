Путин высказался о ситуации в Белоруссии

Вопрос о выборах в Белоруссии должен решать только белорусский народ, мы туда не лезем, заявил президент РФ Владимир Путин

"По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Белоруссии — это должен определять сам белорусский народ, руководство Белоруссии. Мы в эти вопросы не лезем", — сказал Путин на форуме "Россия зовёт!".

По его словам, важно, что глава Белоруссии сообщил о возможности внесении изменения в Конституцию республики. "Это исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутриполитической ситуации — это с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам", — отметил Путин.