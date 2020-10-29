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Путин сравнил качество жизни россиян в 2000 году и сейчас 

РИА Новости 48 минут назад
Качество жизни россиян и уровень развития российской экономики в 2020 году кардинально отличаются от показателей 2000 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг по видеосвязи принял участие в пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

"Качество жизни россиян в 2000 году и в 2020 кардинально отличаются друг от друга, кардинальным образом. И уровень развития экономики совсем другой. Уровень стабильности в экономике существенным образом отличается от того, что было в 2000 году", — заявил президент на заседании.

"Я уже говорил об этом, у нас инфляция измерялась двузначными величинами, а в некоторых случаях даже до сотни, по-моему, доходило процентов в год. А сейчас у нас около 4 процентов держатся стабильно", — пояснил Путин.

"У нас совсем другая страна сегодня и другая экономика", — заключил президент.

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Политика , Видео , Владимир Путин , ВТБ Капитал
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