Ещё
Далее:
Читайте также:
Новинки кино
Новинки кино Смотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Путин обратился к Макрону из-за резни во Франции 

Lenta.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой заявил о циничности и жестокости резни в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Об этом сообщается на сайте Кремля четверг, 29 октября.

«Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в обращении российского лидера.

Путин подчеркнул, что борьба с международным террором требует «реального объединения усилий всего мирового сообщества».

«Россия разделяет гнев и скорбь народа Франции», — заключил он.

Ранее в четверг стало известно о нападении неизвестного возле церкви в Ницце. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Расследование произошедшего ведет антитеррористическая прокуратура. Нападавший в настоящее время находится в больнице. По данным СМИ, во время атаки он выкрикивал «Аллаху акбар!».
Все храмы в Ницце будут временно закрыты, пишет ТАСС.
Спустя несколько часов после случившегося возле церкви Нотр-Дам-де-Нис неизвестный напал с ножом на полицейских во французском Авиньоне. Мужчина выкрикивал «Аллаху акбар!».
Последние новости
Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна Неизвестный с ножом обезглавил женщину во Франции Неизвестный с ножом обезглавил женщину во Франции В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам» В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»
Комментарии 97
Политика , Видео , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
Мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Видео
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение