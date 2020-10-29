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Кремль заявил о «критической черте» в борьбе с COVID-19 

Павел Тиунов 13 минут назад
Кремль заявил о «критической черте» в борьбе с COVID
Фото: ТАСС
Некоторые регионы РФ подошли к критической черте в возможности бороться с распространением коронавирусной инфекции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признал, что в ряде субъектов возникла острая нехватка врачей и лекарств, сообщает ТАСС.
Помощник главы государства подчеркнул, что в настоящее время отечественная система здравоохранения испытывает максимально возможную нагрузку. Именно поэтому, по его словам, сегодня проверку на прочность проходят и другие государственные «узлы и механизмы».
Ситуацию в регионах Песков охарактеризовал как напряженную: в некоторых регионах 90% койкомест для инфицированных уже заняты, не хватает медперсонала, врачей, лекарств.

«Это фактически критическая черта», — пояснил пресс-секретарь.

При этом Песков акцентировал внимание на том, что ответственные за положение в регионах чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и напомнил о необходимости соблюдать все рекомендации медиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
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Политика , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС
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