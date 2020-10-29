Кремль заявил о «критической черте» в борьбе с COVID

Некоторые регионы РФ подошли к критической черте в возможности бороться с распространением коронавирусной инфекции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Он признал, что в ряде субъектов возникла острая нехватка врачей и лекарств, сообщает ТАСС.

Помощник главы государства подчеркнул, что в настоящее время отечественная система здравоохранения испытывает максимально возможную нагрузку. Именно поэтому, по его словам, сегодня проверку на прочность проходят и другие государственные «узлы и механизмы».

Ситуацию в регионах Песков охарактеризовал как напряженную: в некоторых регионах 90% койкомест для инфицированных уже заняты, не хватает медперсонала, врачей, лекарств.

«Это фактически критическая черта», — пояснил пресс-секретарь.

При этом Песков акцентировал внимание на том, что ответственные за положение в регионах чиновники работают практически в круглосуточном режиме, и напомнил о необходимости соблюдать все рекомендации медиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.