«В Европе есть добрая тетушка. Нам не к кому идти»

"Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы, и именно для того, чтобы уверенность наших партнеров, в том числе частных инвесторов — сегодняшних и будущих, — чтобы сохранить в них уверенность в фундаментальных основах здорового развития российской экономики", — отметил российский лидер.