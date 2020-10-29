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Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы 

ТАСС 13 минут назад
«В Европе есть добрая тетушка. Нам не к кому идти»
Фото: РИА Новости
Россия должна придерживаться правил по сохранению здоровой экономической ситуации, поскольку "не к кому идти с протянутой рукой", уверен президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью. Вы понимаете, кого я имею в виду — Федеративную Республику [Германии]", — заметил глава государства, отвечая в четверг на вопрос о методах денежно-кредитной политики в РФ на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

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"Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы, и именно для того, чтобы уверенность наших партнеров, в том числе частных инвесторов — сегодняшних и будущих, — чтобы сохранить в них уверенность в фундаментальных основах здорового развития российской экономики", — отметил российский лидер.

"Исходя из этого и будем действовать, будем строить свою политику в этой сфере", — заверил он.

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Комментарии 7
Политика , Владимир Путин
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