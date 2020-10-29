Путин: Россия выработает свою схему защиты данных

"Конечно, это очень важная сфера. Мы не планируем здесь следовать каким-то уже сложившимся схемам. Поэтому — если вы сказали, хотим ли мы китайскую схему, связанную с защитой данных, или европейскую — у нас будет российская. Но сфера эта чрезвычайно важна — защита персональных данных, это же права человека. И человек имеет право на то, чтобы защитить себя, свою семью от злоупотреблений в этой сфере", — заявил в ответ Путин.