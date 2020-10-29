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Путин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса 

РИА Новости и ещё 12 2 часа назад
Путин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
Фото: РИА Новости
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России к концу года, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
Он отметил, что пострегистрационные испытания вакцин проходят без сбоев.

"У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. И эффективно работают вакцины "Вектора" и центра Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года", — сказал президент.

Он подчеркнул, что обе вакцины, зарегистрированные Минздравом, отвечают главным требованиям.

"Мы очень благодарны центру имени Гамалеи и "Вектору" из Новосибирска, действительно, это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае — и в случае со "Спутник V", и с векторской вакциной. На подходе третья вакцина", — сказал глава государства.

По его словам, российские специалисты активно и в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин.

"Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза. Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше", — считает президент.

Российскими вакцинами прежде всего обеспечат граждан страны, но Россия не отказывается и от работы на внешних рынках, добавил Путин.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Минздрав РФ , ВТБ Капитал , Российский фонд прямых инвестиций
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