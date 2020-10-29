Путин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса 

Он отметил, что пострегистрационные испытания вакцин проходят без сбоев.

"У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. И эффективно работают вакцины "Вектора" и центра Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года", — сказал президент.

Он подчеркнул, что обе вакцины, зарегистрированные Минздравом , отвечают главным требованиям.

"Мы очень благодарны центру имени Гамалеи и "Вектору" из Новосибирска, действительно, это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае — и в случае со "Спутник V", и с векторской вакциной. На подходе третья вакцина", — сказал глава государства.

По его словам, российские специалисты активно и в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин.

"Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза. Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше", — считает президент.

Российскими вакцинами прежде всего обеспечат граждан страны, но Россия не отказывается и от работы на внешних рынках, добавил Путин.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций . Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.

Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.

Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН , сейчас она находится на стадии клинических испытаний.