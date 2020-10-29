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В Кремле назвали события в Ницце ужасающей трагедией 

РИА Новости 8 минут назад
В Кремле отреагировали на трагедию в Ницце
Фото: Reuters
В Кремле назвали ужасающей трагедией события в Ницце, где неизвестный ворвался в церковь и убил трех человек, с такой позицией выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце, это ужасающая абсолютно трагедия. И я воздержусь от каких-то дальнейших комментариев по этому вопросу", — рассказал Песков журналистам.

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Нападение произошло в Ницце утром в четверг, в результате погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами, при задержании он был ранен.
Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что совершивший атаку повторял: "Аллах акбар". По его словам, все указывает на то, что произошедшее является терактом.
Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В Ниццу направился президент Франции Эммануэль Макрон.
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Политика , Дмитрий Песков , Кристиан Эстрози , Эммануэль Макрон , Генпрокуратура РФ , МВД
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