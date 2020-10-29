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Меркель внезапно прервала выступление 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена прервать свое выступление в бундестаге, посвященное борьбе с коронавирусом, из-за криков протеста оппозиции. Об этом пишет РИА Новости.
«Рамблер» писал, что ранее Ангела Меркель обратилась к нации, заявив, что количество новых случаев COVID-19 стремительно растет и Германию ждут «тяжелые месяцы». По ее словам, вторая волна коронавируса оказалась мощнее первой. 28 октября Меркель объявила новый жесткий карантин, начиная со 2 ноября, и предрекла коллапс немецкой системы здравоохранения в случае бездействия.
Выступление Меркель в бундестаге было прервано недовольными депутатами от оппозиции. Говоря об адекватности принимаемых по коронавирусу мер, канцлер остановилась, услышав выкрики и шум.
Меркель предрекла Германии коллапс и ввела жесткий карантин
Вмешаться в ситуацию пришлось председателю палаты Вольфгангу Шойбле, отмечает издание.
Вспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Во всем мире число заболевших уже превысило 44,5 млн По последним данным, в Германии заболело уже более 486 тысяч человек.
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Политика , Видео , В мире , Ангела Меркель , Бундестаг , РИА Новости
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