«Рамблер» писал, что ранее Ангела Меркель обратилась к нации, заявив, что количество новых случаев COVID-19 стремительно растет и Германию ждут «тяжелые месяцы». По ее словам, вторая волна коронавируса оказалась мощнее первой. 28 октября Меркель объявила новый жесткий карантин, начиная со 2 ноября, и предрекла коллапс немецкой системы здравоохранения в случае бездействия.

Выступление Меркель в бундестаге было прервано недовольными депутатами от оппозиции. Говоря об адекватности принимаемых по коронавирусу мер, канцлер остановилась, услышав выкрики и шум.

Вмешаться в ситуацию пришлось председателю палаты Вольфгангу Шойбле, отмечает издание.

Вспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Во всем мире число заболевших уже превысило 44,5 млн По последним данным, в Германии заболело уже более 486 тысяч человек.