Президент Турции предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину совместно решить конфликт вокруг непризнанной республики Нагорный Карабах. Он призвал Путина поговорить с армянским премьер-министром, а сам предложил провести разговор с азербайджанским лидером. При этом он подчеркнул, что в данном конфликте принимает сторону Баку.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, как накануне пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации с вооруженным конфликтом в непризнанной республике Нагорный Карабах.

«Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о «красной черте» Анкары по данному вопросу», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Ильхамом Алиевым. Президент Турции предложил российскому коллеге обсудить ситуацию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эрдоган, в свою очередь, выразил готовность поговорить с президентом Азербайджана

«Давайте сообща мирно урегулируем этот вопрос. Предпримем искренний шаг. Настало время окончательно урегулировать этот конфликт», — передал свои слова в разговоре с Путиным Эрдоган.

В то же время телеканал NTV провел трансляцию выступления Эрдогана в парламенте.

«Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет», — рассказал президент Турции.

Он подчеркнул, что предпринимать конкретные шаги можно только для принятия принципиального решения. Эрдоган выразил мнение, что Минская группа ( ОБСЕ ), которая также занимается вопросом мирного урегулирования конфликта, «не решала проблему, а только тянула время».

«Давайте уже сделаем хорошо, пусть встретятся делегации. Уверен, мы получим результат», — добавил Эрдоган.

При этом он напомнил, что Анкара в этом конфликте полностью поддерживает Баку.

По словам Эрдогана, он напомнил Москве «о красных чертах», которые Турция не намерена преступать в нагорно-карабахском конфликте. Он считает, что в противном случае «потомки его не простят». Эрдоган заметил, что рассказал российскому президенту о якобы воюющих на армянской стороне наемниках из вооруженных группировок курдов.

Накануне Кремль также опубликовал отчет о телефонном разговоре, который был инициирован Анкарой. По данным администрации президента, стороны обсудили «развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта».

Владимир Путин выразил глубокую озабоченность «в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока».

В то же время в пресс-службе Кремля сообщили, что российская сторона сообщила турецкой о том, что были контакты с «руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса».

По итогу стороны договорились об осуществлении «координации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран».

Конфликт в Нагорном Карабахе длится почти 30 лет. Во времена Советского Союза территория Нагорного Карабаха, где проживают в основном армяне, входила в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил себя республикой и отстранился от Баку.

27 сентября произошло обострение конфликта. Ежедневно стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои продолжаются до сих пор.

«На южном участке [линии соприкосновения в Карабахе] шли определенные, не полномасштабные боевые действия. Противнику не удалось продвинуться к Бердзору, несмотря на определенные усилия. В этом направлении нашим ВС удалось несколько улучшить позиции», — рассказал он.

При этом стороны трижды пытались организовать гуманитарное перемирие для вывоза тел погибших и обмена пленными. Но ни одно из них не принесло ожидаемого результата.