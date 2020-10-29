Заявления помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о готовности Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе несут в себе угрозу региональной и глобальной безопасности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов , отметив, что подобные высказывания чреваты повышением конфронтационного потенциала.

Если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте, говорится в опубликованном в Facebook комментарии Антонова.

По его словам, конструктивной альтернативой таким дестабилизирующим планам являются предложенные 26 октября президентом России Владимиром Путиным дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности). Посол подчеркнул, что Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира.

Российско-американский договор РСМД, запрещавший размещение в Европе баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, прекратил действие в 2019 году после выхода из него США. Тогда Путин предложил ввести фактический запрет на размещение подобных ракет, однако Вашингтон ответил отказом. На днях президент России еще раз подтвердил, что Москва не намерена размещать этот тип вооружения на своей европейской территории, если в соседних странах не появятся аналогичные ракетные установки американцев.