Поклонская рассказала, как отпразднует Хэллоуин

«Тыкву есть буду. Это личные, семейные дела, если будет настроение, будем смотреть фильмы. Как и любой другой день, он ничем не отличается от других дней. Тыкву просто готовим, а по поводу рисования и всего остального творчества — это как настроение будет», — заявила Поклонская.