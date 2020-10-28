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«Тыкву есть буду»: Поклонская рассказала, как отпразднует Хэллоуин 

Вероника Полынина 15 минут назад
Поклонская рассказала, как отпразднует Хэллоуин
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отметит Хэллоуин, если будет настроение. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

«Тыкву есть буду. Это личные, семейные дела, если будет настроение, будем смотреть фильмы. Как и любой другой день, он ничем не отличается от других дней. Тыкву просто готовим, а по поводу рисования и всего остального творчества — это как настроение будет», — заявила Поклонская.

Как писал «Рамблер», в прошлом году Наталья Поклонская вступила в заочную дискуссию с депутатом Виталием Милоновым, который попросил генпрокурора РФ проверить школы и вузы, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина, и попросил родителей сообщать ему об учебных заведениях, которые готовятся к этому празднику.

«По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны, предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе», — написала тогда Поклонская в Facebook.

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Комментарии
Политика , Наталья Поклонская , Виталий Милонов , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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