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МИД назвал некорректными заявления ФРГ о выходе России из Договора о РСМД 

ТАСС 1 час назад
МИД счел некорректными заявления ФРГ
Фото: ТАСС
Заявление официального представителя МИД ФРГ о том, что Россия "сама вышла" из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), абсолютно некорректно. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Считаем важным прежде всего указать на то, что говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно. Никаких действий по выходу нами не предпринималось, — указали в МИД. — Из договора в одностороннем порядке вышли как раз США, в результате чего он прекратил свое действие. Российская Федерация, наоборот, сохраняла полную приверженность ДРСМД на протяжении всего срока его действия и до самого последнего момента последовательно прилагала усилия по сохранению договора. Для урегулирования имеющихся встречных претензий мы выдвинули целый ряд инициатив, реализация которых, мы в этом убеждены, позволила бы сохранить договор".

В ведомстве заявили, что Москва призывает страны Североатлантического альянса внимательно изучить заявление Владимира Путина о деэскалации ситуации в вопросе размещения РСМД, в частности предложение о взаимных проверках объектов, которые вызывают озабоченность сторон, и готова разъяснить его суть.

"Призываем для начала хотя бы внимательно изучить и проанализировать российскую инициативу. Готовы разъяснять наши предложения. По-прежнему открыты к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон. Рассчитываем на проявление ответственности со стороны стран НАТО, в частности ФРГ", — указали в министерстве.

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Комментарии
Политика , Владимир Путин , МИД , НАТО
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