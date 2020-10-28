МИД счел некорректными заявления ФРГ

"Считаем важным прежде всего указать на то, что говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно. Никаких действий по выходу нами не предпринималось, — указали в МИД. — Из договора в одностороннем порядке вышли как раз США, в результате чего он прекратил свое действие. Российская Федерация, наоборот, сохраняла полную приверженность ДРСМД на протяжении всего срока его действия и до самого последнего момента последовательно прилагала усилия по сохранению договора. Для урегулирования имеющихся встречных претензий мы выдвинули целый ряд инициатив, реализация которых, мы в этом убеждены, позволила бы сохранить договор".