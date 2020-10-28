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Кадыров поспорил с Песковым по поводу критики в адрес Макрона 

Lenta.ru 59 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров поспорил с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым по поводу оценки высказанной им ранее критики в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Ответ представителю Кремля он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 28 октября.
Кадыров согласился, что главы субъектов России не занимаются формированием внешней политики, подчеркнув, что сам отлично разбирается в этих вопросах и «объяснять на эту тему ему ничего не надо». При этом он отметил, что, критикуя президента Франции, говорил не как политик, а как мусульманин, любящий свою религию.

«Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — заявил глава Чечни.

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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Эммануэль Макрон
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