Глава Чечни Рамзан Кадыров поспорил с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым по поводу оценки высказанной им ранее критики в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Ответ представителю Кремля он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 28 октября.
Кадыров согласился, что главы субъектов России не занимаются формированием внешней политики, подчеркнув, что сам отлично разбирается в этих вопросах и «объяснять на эту тему ему ничего не надо». При этом он отметил, что, критикуя президента Франции, говорил не как политик, а как мусульманин, любящий свою религию.
«Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — заявил глава Чечни.