Кадыров согласился, что главы субъектов России не занимаются формированием внешней политики, подчеркнув, что сам отлично разбирается в этих вопросах и «объяснять на эту тему ему ничего не надо». При этом он отметил, что, критикуя президента Франции, говорил не как политик, а как мусульманин, любящий свою религию.

«Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — заявил глава Чечни.