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Навальный впервые после госпитализации вышел в прямой эфир 

Аргументы Недели и ещё 3 1 час назад
Навальный впервые после реанимации вышел в прямой эфир
Фото: РИА Новости
Алексей Навальный, находящийся на реабилитации в Германии, впервые после попадания в реанимацию вышел в эфир Youtube-канала "Навальный Live". Навальному стало плохо на борту самолета, когда он возвращался из Томска в Москву.
Самолет экстренно сел в Омске. Блогера госпитализировали. Его начали лечить в Больнице скорой помощи. Родственники Навального решили перевезти его на лечение в Германию. Из Берлина за россиянином прилетел самолет. После обследования пациента в берлинской клинике "Шарите" немецкие власти заявили, что Алексея Навального отравили "Новичком".
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Никаких доказательств отравления россиянина в Европе не привели, документов не показали.
Теперь ЕС вводит антироссийские санкции. Комментируя введение санкций, которые были введены после его отравления, Навальный сказал, что они были введены не из-за него, а из-за того, что Россия, по мнению, ЕС нарушила подписанный договор о химическом оружии. По мнению Навального, санкции применили бы в любом случае, кого бы ни отравили подобными веществами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз уже ввел «правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем». Глава российской дипломатии высказал мнение по поводу решения ЕС ввести санкции в отношении нескольких россиян в связи с якобы отравлением блогера Алексея Навального.
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Политика , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Берлин , Германия , Москва , Омск , Омская Область , Томск , Томская Область , Франция , Швеция
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