Конфликт в Карабахе: Путин выразил озабоченность Эрдогану

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Тайипом Эрдоганом выразил озабоченность военными действиями в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Обсуждено развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока", — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин проинформировал Эрдогана "о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса".
Лидеры также обсудили взаимодействие на сирийском направлении.
"Предметно рассмотрена тематика взаимодействия на сирийском направлении. Отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договоренностей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран — гарантов Астанинского процесса", — говорится в сообщении.
В беседе глав государств затронута лив