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Захарова прокомментировала уход Лаврова на самоизоляцию 

РИА Новости 1 час назад
Захарова прокомментировала самоизоляцию Лаврова
Фото: МИД РФ
Сотрудники МИД РФ регулярно сдают тесты на COVID-19 и следуют предписаниям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с сообщением о том, что глава внешнеполитического ведомства ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
Ранее в департаменте информации и печати российского МИД сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контактам с заражённым COVID-19. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.

"Мы регулярно сдаём тесты, следуем предписаниям", — написала Захарова в Facebook.

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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД
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