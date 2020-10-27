Захарова прокомментировала самоизоляцию Лаврова

Сотрудники МИД РФ регулярно сдают тесты на COVID-19 и следуют предписаниям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с сообщением о том, что глава внешнеполитического ведомства ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
Ранее в департаменте информации и печати российского МИД сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контактам с заражённым COVID-19. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.
"Мы регулярно сдаём тесты, следуем предписаниям", — написала Захарова в Facebook.